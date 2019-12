En soirée: Voici des aliments à éviter

Voici quelques plats à éviter pour ne pas prendre de poids ou jouir d'un sommeil paisible



Les plats trop gras, trop salés



Le soir, pas question de manger des aliments frits (frites, nuggets, chips, nems). En règle générale, il vaut mieux les fuir pour garder la ligne tant ils contiennent de lipides. Le soir, ce devrait être interdit pour toute la famille ! De même, la charcuterie, les viandes rouges -très riches en protéines - et les fromages doivent être évités lors du dîner pour éviter de faire travailler l'estomac la nuit et de stocker des graisses.



Quelles nourritures éviter pour ne pas grossir ?



Afin d'éviter de grossir, il faut contrôler divers aliments, soit trop gras ou trop sucrés.



Côté salé, les viandes rouges et les viandes grasses, telles que le pied de porc, la côte de porc, la côtelette d'agneau, le canard, le foie gras, et leurs produits dérivés comme la charcuterie, sont à consommer avec modération. Car, à elle seule, la charcuterie est constituée de viandes de porc crues ou cuites et est riche en acides gras saturés, les mauvais graisses. En trop grande quantité, ces graisses peuvent notamment engendrer du cholestérol...



Autre conseil, du côté des poissons. Les poissons gras (sardines, maquereaux, saumons) sont certes bons pour la santé mais, une fois de plus, bien trop gras pour le soir. Préférez les poissons dits maigres : colin, cabillaud, etc. Évitez également les pizzas et les pâtes, riches en gluten et par conséquent difficiles à digérer.























Yolande Jakin