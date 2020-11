En tournée à Dakar : Aly Saleh Diop promet la modernisation de l’élevage

Nommé récemment ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, a effectué, hier, sa première visite de prise de contact auprès des acteurs du secteur.



A en croire le ministre, sa descente sur le terrain lui a permis d’identifier les différents problèmes pour dresser sa feuille de route et réussir sa mission. Pour ce faire, il a annoncé un projet de modernisation de l’élevage sénégalais.

