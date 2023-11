En tournée à Kounghel : Khalifa Ababacar Sall et ces maux qui gangrènent cette localité Le leader de Taxawu Sénégal était en tournée à Kounghel. Moment propice pour Khalifa Ababacar Sall, de diagnostiquer les maux qui gangrènent cette localité, tout en dégageant des pistes de solutions. Son post partagé sur sa page Facebook.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023

« À Kounghel, dans le cadre du Mottali Yéenne, nous avons mesuré les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés les communautés. Le potentiel de développement dans les secteurs vitaux de l'élevage et de l'agriculture, est entravé par l’absence d’investissements et d’initiatives stratégiques.



L’état des routes, le déficit en éclairage public et en eau, affectent la sécurité et la qualité de vie des populations.



Pour le rayonnement de Kounghel, nous proposons une approche inclusive et des solutions ciblées, accès sur le renforcement des moyens dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture, l’amélioration des infrastructures de base, afin de favoriser l'autonomisation des femmes et des jeunes. »

















Khalifa Ababacar Sall





