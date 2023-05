En tournée dans la zone sud : Le directeur général de la Bnde s’engage à accompagner les acteurs économiques

Selon un communiqué de presse, c’est dans ce cadre que le Directeur général et sa délégation ont été reçus d’abord par le Gouverneur de la région de Ziguinchor Guedj Diouf, ensuite par le président de la Chambre de commerce, Jean Pascal Ehemba en compagnie de Moussa Dieng le vice-président de la Chambre des métiers.



« Partenaire officiel de la 1ère édition de la Foire de Ziguinchor avec pour slogan « Soutenir les Pme/Pmi locales pour une souveraineté économique », la Bnde a été fortement représentée par son Directeur général, Dr Abdoulaye Niane et son équipe qui se sont rendus à la place Gao où attendaient un bon nombre de clients, prospects et partenaires.



« La Bnde a noué une relation de partenariat de longue date avec la Chambre de commerce dès ses premiers pas dans la Région Sud, c’est ainsi que nous avons participé naturellement à la Foire de Ziguinchor », a déclaré M. Niane. Cette visite de deux jours a permis de rencontrer les principaux clients, acteurs économiques et partenaires afin de mieux connaître l’écosystème sur lequel la Bnde s’est déjà bien positionnée.



Le Dg de la Bnde a par ailleurs annoncé la signature dans les prochains jours d’une convention dynamique et ambitieuse avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers de Ziguinchor. Elle se fera en collaboration avec les structures d’appui de l’Etat, pour amplifier le positionnement et renforcer l’appui financier nécessaire afin d’accompagner le développement économique de la Casamance.

Adou FAYE

Le Directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) était en tournée les 11 et 12 mai, dans la zone sud du pays, pour rencontrer et échanger avec la clientèle et rendre des visites de courtoisie aux autorités administratives de la région.Source : https://www.lejecos.com/En-tournee-dans-la-zone-su...