En visite au Camp Abdou-Diassé : Sidiki Kaba juge ‘’satisfaisante’’ l’évolution de la construction des logements

‘’J’ai pu vérifier l’état d’avancement des travaux et du matériel en place, et j’ai constaté que c’est satisfaisant’’, a dit M. Kaba à la fin d’une visite qu’il effectuait dans cette cité de la Police nationale à Dakar.



Il s’agit de deux bâtiments de huit étages, qui ‘’permettront d’héberger près de 2.000 éléments’’, a-t-il précisé, ajoutant qu’un bâtiment de deux étages sera réservé au personnel féminin de la Police nationale.



‘’La construction de ces bâtiments répond à de vieilles revendications relatives au logement des policiers’’, a rappelé Sidiki Kaba.



Le nouveau ministre de l’Intérieur a promis de renforcer ‘’la modernisation et la montée en puissance de la Police nationale, en vue de l’atteinte de ses objectifs’’.

Il s’est réjoui de la découverte de la brigade canine des policiers, qu’il trouve d’‘’une très grande efficacité’’.



M. Kaba a salué ‘’le très bon équipement de l’infirmerie’’ du camp Abdou-Diassé, dont 80 % des patients sont des civils, selon lui.



C’est la preuve que ‘’la police est ouverte à la population et participe aussi à la prise en charge de la santé de la communauté’’, a-t-il dit.