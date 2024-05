Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En visite en Espagne et au Portugal : Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'Extérieur, pose des actes forts Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mai 2024 à 21:29 | | 0 commentaire(s)| Fraîchement élu ministre secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'Extérieur par le Président Bassirou Diomaye Faye, Amadou Chérif Diouf a effectué un déplacement en Espagne, pour participer à la première édition de la conférence « Afro-Diaspora et Société : Construire des Ponts entre l’Espagne et l’Afrique », organisée par le ministère espagnol des Affaires étrangères, les 9 et 10 mai 2024.

Une occasion qu'il a saisie pour marquer son territoire, en posant des actes forts, qui affriandent la diaspora Sénégalaise. Malgré son court séjour, il a effectué une visite inopinée au consulat de Madrid, pour s'enquérir de la situation des Sénégalais qui ont des difficultés d'ordre administratif, afin d'y apporter des solutions idoines et imminente.



Après avoir rencontré le patronat espagnol, Amadou Cherif Diouf s'est rendu dans les champs où travaillent les compatriotes sénégalais, dans le cadre de la migration circulaire, issue d'une coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Espagne, pour appréhender les conditions de travail de ces derniers.



En outre, dans une approche inclusive et communautaire, le secrétaire d'Etat, a initié des rencontres d'écoute et d'échanges avec les associations des Sénégalais qui se trouvent respectivement, à Madrid et à Barcelone.



Des rencontres durant lesquelles, il a décliné les grands axes de la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, pour l'assistance et la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Une vision qui s'articule autour de projets/programmes, qu'il compte mettre en œuvre dans un esprit de co-construction avec tous les acteurs et partenaires de la Diaspora.



Après son séjour en Espagne, il s'est rendu à Lisbonne pour rencontrer les migrants sénégalais en situation irrégulière, pour leur apporter son soutien indéfectible. Suite au recueillement des doléances présentées par les Sénégalais de l'extérieur, le secrétaire d'État, a annoncé l'arrivée imminente de missions d'établissements de passeports, en provenance de Dakar.



Son expérience, son engagement patriotique, son attitude de manager, son esprit de créativité et son humanisme, lui permettront sans doute de réussir ses missions à la tête de cette structure d'assistance et de promotion de la diaspora sénégalaise.













Accueil Envoyer à un ami Partager