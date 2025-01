Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En visite officielle de deux jours: Ousmane Sonko, super star à Nouakchott Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 22:34 | | 0 commentaire(s)| Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé à Nouakchott dimanche soir, pour une visite officielle de deux jours, principalement axée sur les questions d’énergie, de transport, de sécurité et de migration, prévue pour les 13 et 14 janvier 2025. Il est accompagné de plusieurs ministres pour cette visite axée sur l’énergie, la sécurité et la migration. Baba Tandian, Imprimeur et ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket se dit surpris de la forte et grande mobilisation de Sénégalais résidant en Mauritanie, présents à la place Emirat pour l’accueil du Premier Ministre, Ousmane Sonko.

Ainsi, l’homme d’affaires, Baba Tandian, régulièrement au cœur de déplacements de certaines hautes autorités du Sénégal dans ce pays frontalier, a été surpris de la forte mobilisation de Sénégalais à la place Emirat. Il est presque certains que jamais de mémoire de Sénégalais en Mauritanie, un chef de gouvernement n’a été accueilli de la sorte. Il affirme que la Mauritanie a bien fait les choses en grand, pour cet accueil populaire à la place Emirat ou le Rond-Point des Dauphins.



Aussi l’Imprimeur est-il d’avis que jamais de mémoire, il y a eu autant de monde pour recevoir un chef de gouvernement et même, un président de la République. Etant été plusieurs fois en compagnie des ex Chefs d’Etat sénégalais, Me Wade et Macky Sall, Baba Tandian insiste sur le fait qu’il n’a jamais vu autant de monde pour l’accueil d’une haute autorité. Il réaffirme qu’Ousmane Sonko est très populaire en Mauritanie. Lors des élections, le Pastef a réussi un score soviétique sur l’ensemble des bureaux de vote de la Mauritanie. Il y a même un bureau où il a décroché plus de 92% de suffrages.



La popularité du Premier Ministre, Ousmane Sonko dépasse les limites de l’entendement. L’homme très aimé dans son pays, est d’une dimension internationale. L’accueil lors de ses déplacements l’explique à merveille. Dans la foule, constate-t-il, il y a la présence de maures, avec des tams-tams et autres instruments, venus uniquement pour voir Ousmane Sonko, décrit comme un leader très charismatique. Surpris de cette foule surexcitée, Baba Tandian soutient n’avoir jamais imaginé qu’il y a autant de Sénégalais en Mauritanie. Et même, relève-t-il, la police mauritanienne, pourtant très efficace, a été totalement débordée à l’arrivée d'Ousmane Sonko. A vrai dire, ce dernier jouit d'une popularité extrême.



A retenir qu'Ousmane Sonko va décorer ce soir, Bou Amadou, combattu par l’ancien président Aziz. Après l’arrestation de ce dernier, ce banquier et grand employeur qui sera décoré entre 16 heures 30 mn et 17 heures, est revenu dans son pays.









