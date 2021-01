En voulant investir, elle se fait voler sa prime de retraite de 70 millions Après toute une vie de labeur, S. Diop, ancienne directrice commerciale d’une société pétrolière au Sénégal, pensait pouvoir enfin se reposer, et vivre de ses rentes en les faisant fructifier. Elle venait en effet, de recevoir soixante dix millions ((70) FCFA en guise d’indemnité de départ à la retraite. Elle tombera malheureusement sur un escroc de première classe, qui réussira à la dépouiller sans pitié.



Abdourahmane Barry, puisque c’est de lui qu’il s’agit, lui a fait miroiter un bon investissement dans le secteur du transfert d’argent. Mise en confiance, elle lui fera trois versements de 40, 20, puis 10 millions de FCFA.



Malheureusement, elle a été roulée dans la farine, vendue par sa domestique, la taupe que Barry avait réussi à introduire chez elle. Une domestique qui en fait, était l’espionne au service de l’escroc, à qui elle relatait les moindres faits et gestes de sa patronne, selon l’ As. En voulant investir, S. Diop s’est fait voler sa prime de retraite de 70 millions.





