Enceinte au travail: comment gérer ?

Fatigue, jambes lourdes, fringales, mal de dos… Les petits maux de la grossesse sont parfois difficiles à concilier avec une journée de bureau. Voici quelques conseils pour garder la forme jusqu’au congé maternité.



Gérer sa grossesse au travail



- Se ménager dans les transports

Si on doit parcourir plus de 100 km quotidiennement en voiture pour se rendre au travail, des problèmes de fatigue ou de trépidation peuvent survenir à partir du sixième mois de grossesse. On fait le point avec son médecin si on se sent trop fatiguée !



De même, on essaye aussi de réduire nos déplacements professionnels. Ils peuvent en effet favoriser les contractions, surtout en fin de grossesse et ainsi augmenter les risques d'accouchement prématuré. Mieux vaut donc privilégier le train. Ce mode de transport est le plus adapté à la fois en terme de sécurité, mais aussi au niveau physiologique car il permet de se déplacer pendant le trajet et donc de réduire les risques de thrombose veineuse (phlébite). Et on n’hésite pas à demander une place assise, car on est prioritaire dans les transports en commun.



Pour les longs trajets, on préfèrera l’avion à la voiture. Si on utiliser sa voiture, on place sa ceinture de sécurité (de part et d’autre de votre abdomen et non devant) sous son ventre.



- Préserver son dos

La cambrure naturelle des femmes est encore accentuée pendant la grossesse, ce qui entraîne souvent des douleurs au niveau des lombaires à partir du 3e trimestre. Enceinte, vous devez donc veiller particulièrement à l’ergonomie de votre poste de travail.



Lorsque vous êtes assise, vous pouvez par exemple ajouter un petit coussin derrière vous afin d’obtenir un appui suffisant pour vos lombaires. Pendant la journée, si vous êtes en télétravail par exemple, et si vous en avez la possibilité, prenez l’habitude de faire des mouvements pour effacer la cambrure du dos, comme « la position du chat à quatre pattes » qui fait le dos rond.



Faire du yoga est encore le meilleur moyen d’adopter une bonne posture et de soulager votre dos. Enfin, fuyez les talons trop hauts ou les chaussures plates. Choisissez plutôt des modèles confortables à petits talons (3-4 cm) et pas trop serrés au cas où vos pieds gonfleraient.



De manière générale, évitez de porter des charges lourdes. Si votre travail est incompatible avec une grossesse, vous pouvez demander un aménagement provisoire d’emploi. L’initiative peut aussi venir de l’employeur, après avis du médecin du travail, notamment lorsque le poste expose la femme enceinte ou allaitante à des risques toxiques pour la reproduction. Si vous travaillez de nuit, vous pouvez donc demander une mutation à un poste de jour.



Si le reclassement est impossible, la salariée bénéficie alors d’une suspension de son contrat de travail, indépendante du congé maternité. Pas d’inquiétude quant au salaire : peu importe la mutation, la paye ne peut pas être diminuée. - Surélever ses jambes En fin de grossesse, les jambes ont tendance à gonfler.



Si vous travaillez assise, pensez à allonger et surélever vos jambes aussi souvent que possible afin de faciliter la circulation sanguine. Une position qui aidera également à soulager votre dos. Si cela vous attire des regards désapprobateurs, contentez-vous de vous lever régulièrement pour faire quelques pas, ou mettez-vous sur la pointe des pieds plusieurs fois d’affilée.



Un petit œdème peut également apparaître au niveau des chevilles et des pieds. S’il s’accentue, n’hésitez pas à consulter votre médecin. - Faire des pauses régulièrement A partir du deuxième trimestre, les contractions s’intensifient avec l’activité. Veillez donc à ne pas travailler debout en continu.



Par ailleurs, la grossesse implique un changement de rythme dû à la progestérone qui, produite en grande quantité, a tendance à accentuer le sommeil. Beaucoup de femmes enceintes souffrent ainsi d’insomnie la nuit, et de phases de somnolence brutales et irrépressibles dans la journée. Il faut accepter ce changement en intégrant régulièrement des pauses de relaxation de 5 à 10 minutes au travail, voire même une courte sieste après déjeuner si c’est possible.



- Fractionner ses repas

La grossesse peut perturber le cycle glycémique, entraînant des fringales à différents moments de la journée. N’hésitez donc pas à fractionner vos repas et à prévoir quelques « en-cas », tels que des fruits ou des barres de céréales. Le principe étant de s’adapter à votre nouvel état.



De manière générale, la femme enceinte n’a besoin d’augmenter son alimentation que de 10 % supplémentaires. Plus que la quantité, c’est donc la qualité qu’il faut rechercher, notamment en privilégiant des menus variés (légumes verts, poissons, fruits, céréales, produits laitiers…) pour apporter un maximum de nutriments nécessaires au bon développement du fœtus. Évitez par conséquent de vous contenter d’un sandwich à chaque repas.



- Boire beaucoup d'eau

Le besoin en liquide est plus important pendant la grossesse. Boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour permet en effet d’éviter les crampes musculaires, fréquentes à partir du troisième trimestre, et de préserver un bon équilibre. L’eau du robinet ou celle de la fontaine peuvent parfaitement faire l’affaire, mais préférez plutôt une eau riche en magnésium (Hépar, Rozana, Contrex…) si vous souffrez de constipation. En revanche, limitez le thé et le café à deux tasses par jour, car ils peuvent favoriser les contractions de l'utérus à cause de la caféine qu’ils contiennent.



- Récupérer après sa journée de travail

Une fois rentrée à la maison, prenez le temps de vous reposer pour récupérer de votre journée de travail. Ce n’est pas le moment de vous lancer dans les tâches ménagères… Au contraire, accordez-vous un vrai moment de détente en vous allongeant avec les jambes surélevées et en prenant le temps de bien respirer. Et n’hésitez pas à vous reposer en partie ou totalement sur votre partenaire pour faire les différentes tâches de la maison.



- S'informer sur ses droits

Le Code du travail ne prévoit aucun aménagement d’horaire pendant la grossesse, mais votre convention collective l’autorise certainement. Certaines salariées peuvent ainsi s'absenter une heure par jour à partir du 6ème mois. En revanche, sachez que vous pouvez vous absenter, tout en étant rémunérée, pour vous rendre aux visites médicales. (Cela ne vaut pas pour les séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité.) Renseignez-vous donc sur vos droits afin de pouvoir concilier au mieux travail et grossesse.











afriquefemme.com