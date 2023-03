Encore des morts sur nos routes : Un camion fou tue trois mécaniciens à Gouloumbou

C’est ainsi qu’il a heurté trois jeunes mécaniciens installés à côté de la route. Les pauvres sont morts sur le coup. Selon des témoins de la scène, le camion a continué sa course avant de heurter à nouveau plus loin un véhicule et de s’immobiliser.



Le conducteur et son apprenti sont arrêtés par la gendarmerie de Gouloumbou qui les a mis à la disposition de la brigade de Tambacounda, sans doute pour éviter qu’ils soient lynchés par la population furieuse.



Les dépouilles sont déposées à la morgue de l’hôpital de Tambacounda.





"L'As"