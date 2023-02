Encore un sinistre chez les commerçants : Un incendie ravage une dizaine de magasins au marché de Tambacounda Un incendie a ravagé lundi aux environs de 20 heures, une dizaine de magasins du marché situé à proximité de la gare routière Kothiary, situé à l'est de la ville de Tambacounda, indique l’APS, relayé par « L’As ».

« Nous avons connu un incendie aux alentours de 20h, dans la ville de Tambacounda. Pour ce qui est de la cause, à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas nous prononcer, mais les enquêtes de la police et des sapeurs-pompiers nous permettront de connaître l’origine », a déclaré le gouverneur Oumar Mamadou Baldé.



Ce qu’il est important de signaler, déplore-t-il, c’est un décompte de 10 magasins qui ont pris feu, comme vous l’avez constaté et il faut s’en féliciter, il y a eu une réactivité des services de secours et du comité régional de sécurité. Si le bilan se limite à une dizaine de magasins qui ont été consumés, c’est parce que les secours sont arrivés très vite.



Le gouverneur a, par ailleurs, déploré l’attitude de certaines populations qui, selon lui, ont refusé par moments, de libérer les axes afin de permettre aux services de secours d’intervenir.



C’est pour cette raison, insiste-t-il, qu’il a déployé l’escadron de la gendarmerie et le groupement du GMI, pour éloigner de force les populations et permettre aux services de secours de pouvoir intervenir. L’appel que le gouverneur lance, c’est que dans des situations comme ça, il faut faciliter l’intervention des services de secours



