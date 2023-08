Enfant de 5 ans égorgé à Guédiawaye : La belle-mère arrêtée par la police

Quelques heures après l’assassinat du jeune Serigne Fallou Ndiaye, âgé d’environ 5 ans ce lundi, l’enquête se poursuit. Un premier suspect vient d’être arrêté par la police pour les besoins de l’enquête. Il s’agit de la belle-mère.



Selon une source proche de la famille, les parents du défunt garçon étaient déjà divorcés depuis deux ans. Et le petit garçon était confié à la grande sœur de son père qui l’a élevé.



D'aprés "Rewmi", ce n’est qu’à l’approche de la fête de Tabaski qu’il est venu rendre visite à son père, pour passer la fête et rester quelques temps avec lui.



Son père après le divorce d’avec sa mère, s’est remarié et d’après des témoignages des proches de la famille et des voisins, les conjoints se disputent très souvent.