Enfin, l’agent de Ronaldo sur prononce sur le possible départ du joueur

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Juillet 2018 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes a brièvement évoqué l'avenir de la star portugaise dans les colonnes du journal Record. Il n'a pas démenti un possible départ vers la Juventus Turin.



Il aurait pu démentir, ou au moins éteindre un peu le feu né ces derniers jours. Jorge Mendes n'a rien fait de tout ça jeudi soir, dans une brève déclaration au journal portugais Record. Interrogé sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, proche de quitter le Real Madrid pour la Juventus Turin, l'agent du quintuple Ballon d'Or a plutôt préparé le terrain à un départ.



"Si cela arrive, ce sera seulement une nouvelle étape et un nouveau défi dans sa brillante carrière, a-t-il déclaré. Si Cristiano quitte le Real Madrid, il restera éternellement reconnaissant envers le club, le président, toute la direction, tout le personnel médical, tous les employés sans exception et tous les Madridistes dispersés dans le monde." Cela ressemble quand même à un début d'adieux.









Rmc

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook