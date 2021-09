Engagement au service du social : Mme Soham El Wardini Maire de la ville de Dakar procède au lancement d’importants programmes sociaux en faveur des agents municipaux de la ville

Ces quatre programmes sociaux qui ont été lancés aujourd’hui ont fait l’objet d’une cérémonie de signatures de conventions entre la mairie de Dakar et ses partenaires impliqués.



Le budget 235 millions de francs Cfa qui sera mobilisé par la municipalité marque selon le premier magistrat de la Ville de Dakar, une volonté non équivoque d’accompagner les agents municipaux à travers des programmes similaires visant le relèvement de leur niveau de vie.





Connue par ses actions sociales on ne peut plus cruciales au profit des dakarois de manière générale, Mme le maire choisi ainsi, à travers ces programmes, un moyen décisif, pour influencer sur le relèvement du « pouvoir achat » des travailleurs municipaux.



En effet, c’est 60 millions de francs Cfa qui seront dégagés pour la subvention du transport des agents et de leurs enfants scolarisés, à travers un partenariat noué avec la société Dakar dem dikk (Ddd).



Par ailleurs, 75 millions sont prévus pour la mise en place d’une centrale d’achat qui vise à aider les agents à accéder aux denrées de première nécessité à moindre coût. L’objectif de cette centrale, selon les autorités municipales, est de faire obtenir des économies durables aux personnels, à travers des facilités d’achat qui vont « soulager et améliorer les revenus de chaque travailleur avec des réductions pouvant aller de 15 à 20% du prix du marché ».



Aussi, les agents auront droit à un programme annuel de visite médicale subventionné à hauteur de 25 millions de francs Cfa, grâce à cette politique sociale instaurée par madame le Maire Soham Wardini.



Le quatrième programme concerne la mutuelle de santé dans laquelle seront injectés 75 millions de francs Cfa « pour rendre accessibles des soins de santé de qualité à tous les agents de la ville de Dakar ». Ainsi les personnels pourront bénéficier d’une prise en charge de la couverture sanitaire complémentaire au niveau des structures hospitalières agréées par la ville, mais aussi d’une prise en charge partielle des frais de pharmacie.



Les autorités de la ville de Dakar ne comptent pas s’en arrêter là. En effet, pour les années à venir, Soham Wardini et ses équipes réfléchissent déjà sur un certain nombre de questions liées à la restauration des travailleurs, au logement voire au rachat de crédits « pour ne citer que celles-là ».



Sidya Ndiaye s’exprimant au nom de tous les agents, a magnifiée au nom de la centrale syndicale de la municipalité le geste de Mme le Maire qu’il a qualifié de femme de cœur



Mme Soham El Wardini, a quant à elle exprimé toute sa satisfaction de voir se concrétiser un projet qui lui est particulièrement cher, et initié par son prédécesseur Khalifa Ababacar Sall et qui va améliorer les conditions de travail et de vie des agents de la ville de Dakar.



Pour Mme le Maire d’autre programmes sont actuellement à l’ étude au niveau de la direction des ressources humaines, et sans doute y figure la construction et l’équipement d’un centre médico-social moderne. Ce centre, a- elle indiqué aura comme objectif de réduire leurs charges en soins externes dans les hôpitaux partenaires en disposant d’un laboratoire d’analyse et d’un service d’imagerie médicale.



Il servira aussi à assurer une meilleure prise en charge des soins de santé primaires et des pathologies ambulatoires dans un cadre sain et sécurisé et à offrir aux agents et à leurs ayants droits, des consultations spécialisées en médecine du travail, en pédiatrie, en cardiologie, en soins dentaires entre autres.



Mme Wardini ne compte pas s’arrêter en si bon chemin car elle réfléchit avec les responsables de la Mutuelle d’épargne et de crédit, ceux du Fonds de développement et de solidarité municipale et l’amicale des agents de la ville de Dakar pour trouver une solution au rachat des crédits afin de soulager ceux parmi les agents qui ont un lourd endettement.



