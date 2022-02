Engagement du président du Conseil départemental : Pour la restauration des sites culturels et religieux de Nioro Le président du Conseil départemental de Nioro (centre), Aly Mané, a annoncé la restauration de l’ensemble des sites culturels et religieux se trouvant dans cette circonscription administrative, en vue d’y développer le tourisme.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 09:22

« Parmi nos 10 engagements, il y a surtout la restauration des sites culturels et religieux du département de Nioro. C’est en développant la culture que le tourisme va se nourrir », a-t-il indiqué lors de son installation officielle dans ses fonctions de président de Conseil départemental. Il a signalé que son institution « va nouer d’autres contacts sur le plan national et international, pour restaurer tous ces sites qui sont très importants au Sénégal et en Afrique ».



Il a précisé que ce sont les sites de Pathé Badiane, à Paoskoto et de Sine Ngayène, ainsi que les «tatas» de Maba Diakhou Bâ (à Keur Set et à Nioro), qui feront l’objet de cette restauration.



« La bataille de Pathé Badiane, c’était en 1860. C’était une coalition de résistants africains contre le colonialisme français. C’était l’une des plus grandes victoires de l’Africain sur le colonialisme », a rappelé le nouveau président du Conseil départemental de Nioro. Il a également indiqué que le Conseil départemental de Nioro apportera sa contribution pour le mausolée de Mame Diarra Bousso, à Porokhane, ainsi que pour les autres lieux importants dont regorge cette ville religieuse.



Aly Mané, qui a remplacé Malaw Sow à la tête de du département de Nioro, a par ailleurs fait part de sa volonté d’organiser une foire sur les problèmes de Nioro, où seront diagnostiqués tous les problèmes et les pistes de développement du département.



« Après cette foire, un forum sera tenu pour un plan Marshall du département de Nioro, où nous allons inviter l’ensemble des organisations de développement, afin de pouvoir booster l’éducation, la santé, entre autres secteurs à Nioro », a ajouté M. Mané.



Il s’est engagé à organiser chaque année, un festival qui va regrouper tous les acteurs culturels du département. Il a enfin revendiqué son appartenance à la majorité présidentielle, même s’il a remporté les élections départementales sous la bannière de la coalition Bunt Bi.













Tribune



