Enième profanation de lieux de culte catholique: JAMRA et MBAÑ GACCE condamnent et expriment leur sympathie à l'Eglise

L’église catholique du Sénégal vient de subir une énième attaque. Samedi dernier, au moment où une partie des Sénégalais avait les yeux rivé sur la visite du président Français, des vandales sans foi ni loi ont effectué une descente à la paroisse de l’église Saint Abraham dans la commune de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye. Ils ont saccagé la statue de la vierge Marie.



Dans une déclaration, l’’Organisation islamique JAMRA et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses MBAÑ GACCE, condamnent énergiquement et expriment toute leur solidarité et leur sympathie aux fidèles et aux responsables de l’Eglise catholique sénégalaise. Ce collectif d'organisations islamiques exige que « les auteurs de ces actes de lâcheté antipatriotiques, qui veulent vraisemblablement déstabiliser le Sénégal, en compromettant sa convivialité interreligieuse, gage de stabilité sociale, soient pourchassés et sévèrement sanctionnés, conformément à la loi ».



«Que ces mécréants sachent surtout qu’ils ne réussiront jamais à remettre en question la coexistence pacifique interconfessionnelle au Sénégal où, depuis des siècles, par la grâce de Dieu et à la sagesse des ancêtres, musulmans, chrétiens et animistes vivent non seulement en parfaite harmonie, mais se font même volontiers d’admirables civilités, socialement consolidantes, à l’occasion des différentes fêtes religieuses », note-t-il.

