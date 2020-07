Enlèvement de leur fils - La famille de Al Makhtoum choquée par Serigne Moustapha Sy Le fils de Serigne Moustapha Sy, Cheikh Tidiane, est sous la menace d'une plainte pour enlèvement et menaces avec une arme.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juillet 2020 à 06:36 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Tidiane Sy a enlevé et menacé avec une arme son cousin, Omar Sy, avant de le conduire devant son père, rapporte Les Echos.



Selon le journal, Serigne Moustapha Sy s'intéressait à la maison de feu son père, sise à Fass Manguiers. La famille de Al Makhtoum est choquée, horrifiée et indignée par l'attitude de leur grand frère Serigne Moustapha Sy.



Serigne Abdou Sy, fils de Al Makhtoum, très remonté contre son grand frère Serigne Moustapha Sy a été entendu par la police de la Médina.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos