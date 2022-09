Ennemi de l’opposition et boulet pour Macky Sall: Youssou Ndour revient au centre du jeu politique Attaqué via ses organes mais, plongé dans un silence assourdissant, Youssou Ndour est la nouvelle cible de l’opposition. L’allié stratégique de Macky Sall est dépeint comme le bras médiatique du pouvoir. Mais, Ousmane Sonko qui porte l’accusation en a pris pour son grade. Plusieurs citoyens à travers le monde ont craché du feu sur le leader de Pastef même si, le Roi du Mballax n’est pas en odeur de sainteté avec Macky Sall. Tous les ministres et Dg de son mouvement ont été zappés.





Même s’il s’était engagé en 2002 contre la troisième candidature de Maitre Wade, le patron de GFM reste muet sur le projet prêté à son allié Macky Sall. Cette posture et certainement le positionnement de son groupe de presse sur certains dossiers qui semblent pousser les ténors de l’opposition à le dénicher comme un allié du pouvoir. Seulement, même s’il n’est plus fringuant comme du temps du « Feke Ma Thi Bolle », l’artiste interplanétaire n’en garde pas moins une popularité qui dépasse les frontières nationales.



D’ailleurs, la sortie du leader de Pastef qui s’attaque à cet idole Sénégalais a provoqué une vaste réaction à travers le monde, et plusieurs sympathisants de l’opposition se sont braqués contre les ténors de YAW comme bouclier pour le symbole national.



Aussi, Youssou Ndour n-a-t-il pas jugé utile de rompre le silence et la polémique, entretenue par les journalistes de son organe de presse . Cette nouvelle dimension du Roi du Mbalax ne sera pas une chose facile à gérer du côté du pouvoir.



Déjà que l’intéressé lui-même, fait la fine bouche, ses alliés du camp présidentiel ne jurent pas de la fidélité à toute épreuve du patron de presse, dont le signal intriguant sur le 3eme mandat, suffit, selon plusieurs sources de l’Apr, a ne lui accorder aucun crédit sur le rang des soutiens indéfectibles de Macky Sall.



