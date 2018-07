Enquête : Les raisons du manque d'eau dans certains endroits de Dakar...en attendant le retour à la normale ce 20 juillet

Si la pénurie d’eau notée ces derniers jours à Dakar reste inquiétante, il faut dire que l’Etat est entré de prendre à bras-le-corps, le problème de l’Hydraulique urbaine avec notamment, l’usine de traitement d’eau potable KMS3 (274,2 milliards de FCFA) et du projet d’unité de dessalement de l’eau de mer des Mamelles (135 milliards de FCFA).



Tout ce que vous ne savez pas sur nouveau dispositif de protection des installations de l’usine Keur Momar Sarr...en attendant que la situation se résorbe d’ici le 20 juillet comme l'a annoncé le Premier ministre ces derniers jours.





Après l’annonce des travaux de raccordement des nouveaux équipements de protection de l’Usine de Keur Momar Sarr, la SONES et la SDE ont convié tout le monde, à la veille du démarrage de l’opération. L’objectif est d’exposer la situation de l’usine et échanger sur les préparatifs des travaux.



Un constat s’est dégagé : il n’y a pas de panne.



Ensuite, les reporters ont pu se rendre compte de la mobilisation du matériel et des techniciens de la SONES, de la SDE, de l’entreprise SADE et du bureau de contrôle SGS. Les Directeurs Généraux de la SONES et de la SDE, MM. Charles Fall et Abdoul Baal ont expliqué les différentes phases des travaux et les mesures d’accompagnement.



L’Etat affirme une forte volonté de sécuriser le système d’alimentation en eau potable de Dakar qui représente 72% de la consommation de l’ensemble du périmètre de l’hydraulique urbaine et péri-urbaine. L’état de certains ouvrages exposait le système à des dysfonctionnements. Les casses par exemple, comme celle qui avait causé la pénurie d’eau de 2013.



Le Programme de sécurisation des ouvrages névralgiques du système d’alimentation en eau potable de Dakar a été élaboré pour renouveler le système de protection de l’usine de Keur Momar Sarr. Ce renforcement des ouvrages stratégiques vise à assurer la continuité du service d’alimentation en eau potable de la capitale sénégalaise.



C’est d’une haute importance. Avec l’usine de Ngnith, celle de Keur Momar Sarr fait partie du dispositif de production installé sur le Lac de Guiers (250 kilomètres de Dakar). Elles représentent près de la moitié de la capacité de production totale pour Dakar.



Consécutivement au diagnostic, un programme de travaux a été identifié. Il consiste à renouveler des pièces, constituer des pièces de secours, renforcer la protection ou encore améliorer la fourniture en énergie.



Les travaux sont quasiment bouclés



Il reste les opérations de raccordement qui nécessitent trois interventions successives. Le premier a démarré très tôt le matin. C’est le nouveau dispositif de protection sera raccordé à l’usine de KMS. Les six ballons anti-bélier (300 m3, soit 300.000 litres) ont une capacité deux fois plus importante que les trois de l’ancien dispositif (150 m3, soit 150.000 litres).