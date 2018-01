Enquête sur la tuerie de Boffa: 20 personnes déférées au parquet, un mort parmi les interpellés

L’enquête sur la tuerie de Boffa Bayottes entre dans son volet judiciaire. Au total, 20 personnes présumées impliquées dans ce drame ont été déférées au parquet de Ziguinchor hier, après plusieurs jours de garde-à-vue à la gendarmerie de Néma. Mais elles ont fait l’objet d’un retour de parquet et devront refaire face ce vendredi au Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Ziguinchor, rapporte Le Quotidien dans sa livraison du jour.



Le journal annonce aussi la mort hier, de Bourama Toumboul Sané qui était entendu dans le cadre de l’enquête mardi dernier à la gendarmerie. Il aurait été victime d’un malaise et a rendu l’âme hier aux urgences de l’hôpital régional de Ziguinchor. Bourama Toumboul Sané était le président du Comité inter-villageois pour la gestion de la Forêt de Boffa Est qui regroupe 6 villages (Badème, Toubacouta, Boffa Bayottes, Bougouyouye, Bagam et Katouré). Résident à Ziguinchor et originaire du village de Badème, toujours abandonné par ses populations à cause de la guerre, il était beaucoup engagé dans le retour des populations déplacées au niveau de leur terroir.