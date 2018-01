Enquête sur la tuerie de Boffa Bayottes: Les présumés auteurs poursuivis pour quatre chefs d'accusation

Seize personnes sur les 20 interpellées pour leur implication présumée dans le massacre de Boffa Bayottes, comparaissent depuis ce matin, devant le procureur de la République, près le Tribunal de Grande instance de Ziguinchor. Elles sont arrivées vers 10 heures sous bonne escorte des éléments du Gign, à bord de quatre fourgonnettes, rapporte la Rfm.



Selon une source proche de l’enquête citée par le média, les enquêteurs ont retenu contre elles, quatre chefs d’accusation: associations de malfaiteurs, assassinat, participation à mouvement insurrectionnel et de détention d’armes de guerre sans autorisation.



Au lendemain de l’attaque qui a fait 14 morts et 7 blessés dans la forêt de Boffa Bayottes, une équipe de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane a été dépêchée à Ziguinchor. L’enquête a abouti à l’arrestation 22 personnes dont un journaliste et une femme, selon des sources non officielles.



Par contre, une autre source contactée par l’Agence de presse sénégalaise, avait fait état de 16 interpellations dont une femme.

Selon cette source, parmi ces personnes figurent 4 jeunes qui ont récemment fait l’objet d’une condamnation à Ziguinchor. Membres d’un comité villageois de surveillance des forêts, ils ont été jugés, condamnés puis libérés en octobre dernier, dans le cadre d’un conflit avec des exploitants forestiers.