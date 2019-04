Enrichissement illicite: Vers la révision de procès de Karim Wade

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019

Karim Wade ne devrait pas bénéficier d’une amnistie comme cela a été annoncé avec insistance dans les médias ces derniers jours, mais plutôt la révision de son procès.



L’ancien Président Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall, selon « Walf Quotidien» seraient tombés d’accord sur le principe, dont le but est de réhabiliter Wade fils. Et cela devrait intervenir dans six mois, selon la même source. Qui signale que cette éventualité si elle se matérialisait, permettrait au Président Macky Sall d’enterrer définitivement son idée d’amnistie que d’aucuns voient comme « un deal international » entre lui et Abdoulaye Wade.



Le fils de l’ancien président avait été condamné à une peine de six ans de prison ferme, et d’une amende de 138 milliards de francs CFA pour enrichissement illicite. Les procédures en appel en cassation n’y ont rien changé.



Toutefois, le Comité des droits de l’homme de l’Onu saisi par ses avocats, avait demandé à l’Etat du Sénégal, le réexamen du procès Karim Wade au motif qu’il n’était « équitable ». Il avait fixé un délai de cent quatre-vingts jours pour donner suite à sa requête.

