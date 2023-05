Enseignement supérieur : Ecobank Sénégal offre 50 millions Cfa à la Faseg pour la construction d’une bibliothèque

Le directeur général de Ecobank Sénégal a indiqué que sa structure tient à s’impliquer dans le devenir des universités sénégalaises et pour cela, a-t-il dit, elle se doit d’accompagner les étudiants et les professeurs dans les nombreux défis auxquels ils sont confrontés.



« Proposer un environnement académique propice à la réflexion et à l’approfondissement des enseignements dispensés est une des missions de la Faseg et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer à travers la construction de cette bibliothèque qui, nous en sommes convaincus, permettra d’améliorer la production des résultats de recherche sur l’économie de la sous-région ouest africaine et plus spécifiquement sur l’économie sénégalaise », a déclaré Sahid Yallou.



A l’en croire, la signature de ce partenariat avec Ecobank va permettre à la Faseg de se doter d’une bibliothèque fonctionnelle, moderne et digitalisée, à destination de la communauté estudiantine et du corps professoral de la faculté.



Pour lui, cet accompagnement pour la construction de la bibliothèque de la Faseg n’est que la première étape d’une longue série d’actions qu’ils souhaitent développer en faveur des étudiants.



« D’autres initiatives seront mises en place pour accompagner nos jeunes futurs dirigeants et marquer encore une fois notre volonté d’être au service des étudiants du pays qui sont (…) la clé de notre avenir », a confié le Directeur général de Ecobank Sénégal.



Pour sa part, le doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’Ucad a indiqué que cette action de partenariat participe de la jonction entre les entreprises privées et les universités et les aide à émerger. « La manière d’aider est encore plus pertinente avec la réalisation d’une bibliothèque fonctionnelle », a soutenu Chérif Sidy Kane.



Selon lui, ce financement contribue de manière significative à la qualité des enseignements et de la recherche au niveau de la Faseg, avec la mise en place d’un environnement d’encadrement de haut niveau.



M. Kane fait savoir cette posture de Ecobank Sénégal signifie qu’elle est une organisation dynamique qui ne cherche pas seulement le profit mais aussi le développement durable avec la contribution à la formation des futurs dirigeants du Sénégal et d’Afrique, parce que, selon lui, la Faseg compte une dizaine de nationalités.



