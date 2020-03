Entre cas positifs, contacts et suspects introuvables : Le virus Corona fait peur à Thiès C’est le gouverneur de région Mouhamadou Moustapha Ndao qui donne l’information. Face à la presse, il révèle qu’en moins de 48 heures, le nombre de cas contaminés au Covid-19 est passé de 7 à plus 15. Des cas répartis entre Mbour et Thiès, a-t-il confié à Dakaractu.



Concernant les cas contacts, ils sont au nombre de deux cent (200) personnes. Mouhamadou Moustapha Ndao déclare qu’ils sont en train de chercher des hôtels pour les y confiner.« À Thiès, nous avons eu des cas communautaires, on ne sait pas qui les a contaminés. Cela veut dire que le virus circule dans la ville. Si les autres prennent des mesures, nous devons faire le double. Ce que nous recommandons aux populations, c’est de faire beaucoup attention, et de respecter les mesures édictées », a-t-il exhorté.À ce jour, 99 cas ont été testés positifs au Sénégal dont 9 cas guéris et 90 cas encore sous traitement.



