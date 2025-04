Entrepreneur Escroc : 11 plaintes contre un individu pour un préjudice de plus de 8 millions A. Touré, qui se dit entrepreneur âgé de 45 ans, a été interpellé hier par les éléments du commissariat d'arrondissement de la Médina, pour escroquerie portant sur un préjudice total de 8 693 000 F CFA et destruction de biens appartenant à autrui.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 11:12

Selon les sources du quotidien EnQuête, entre 2024 et avril 2025, la police a reçu plus de 11 plaintes contre un individu qui se fait passer pour le directeur de la SCI 3D Immo qui, sur les sites d'annonces ExpatDakar et Jumia, proposait des appartements et chambres à louer, organisait la visite de ces appartements, encaissait l'argent des intéressés, leur remettait des reçus de sa structure avant de disparaître avec l'argent.



Les investigations effectuées, d'après leurs informations, ont permis de localiser le susnommé dans un appartement situé au 3e étage d'un immeuble. Au moment de son interpellation, le mis en cause, se sentant cerné par les policiers en civil, a sauté sur les ardoises de la maison voisine, détruisant ainsi une bonne partie de la toiture du salon ainsi qu'un téléviseur.



Mais selon le journal, hormis des égratignures, il n'a aucune blessure ouverte et était conscient au moment de son arrestation. Conduit au commissariat d'arrondissement de la Médina, il a été interrogé et a reconnu intégralement les faits qui lui sont reprochés. Dans le cadre de cette enquête, il a été confronté aux plaignants et formellement identifié par les victimes.



De plus, les investigations menées ont permis de déterminer que le mis en cause est activement recherché par plusieurs services d'enquête, dont la Division spéciale de la cybersécurité.



Le nommé A. Touré est depuis hier sous le régime de la garde à vue pour escroquerie et destruction de biens appartenant à autrui.



