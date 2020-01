Entreprise Evasion Marine- Pour l’extension de l’hôtel Terrou Bi…: Le DG Kamil RAHAL sollicite un bail et bénéficie d’une exonération fiscale de 4 milliards de FCfa

Les affairistes développent des stratégies assez bien huilées pour rentrer souvent dans les grâces des décideurs de la République. En homme averti, ils font des approches pour se rapprocher des fondés de pouvoir de décision pour valider un projet sans profit économique pour la communauté de manière générale. Dans ce lot, figure le Directeur de l’Entreprise Evasion Marine.



N’empêche, une source bien informée de ses activités et pratiques, signale que plusieurs agents des Impôts et des Domaines, acquis à sa cause, bénéficient de logements dans son hôtel, Terrou Bi. Ces derniers, logés et nourris à ses charges, sont, dénonce-t-on, prêts à satisfaire ses moindres désirs dans les domaines foncières et fiscaux.



Ce dernier, bénéficie régulièrement, des largesses et de la couverture de certaines autorités pour disposer de périmètres importants dans diverses localités du pays. Et, il en atteste l’arrêté, l’autorisant à étendre son hôtel sur le long de la plage. Ledit périmètre, sur lequel, il a commencé à investir est déjà, clôturé, tout en attendant un bail pour en faire son patrimoine. ·





Ainsi, il a été constaté que l’entreprise Evasion Marine, pour échapper aux taxes et autres charges financières a pris la peine d’introduire des demande de remise gracieuse, relative à une confirmation de redressements en matière de CFCE (Confirmation de redressement n° : 00113/Dgid/Dge/DC/Bcg) à la date du 24 juin 2019. Dans sa lettre, adressée à l’autorité compétente, en date du 11 décembre 2019, il a été écrit ce qui suit : « Nous avions fait l’objet d’un redressement en matière de C.F.C.E. sur la période de 2015 à 2018. Finalement, après notre réponse et la production des agréments d’exploitation en notre possession, les vérificateurs ont abandonné, dans leur confirmation, les redressements sur 2015 et 2018. Concernant la période maintenue, c'est-à-dire 2016 et 2017, il a déclaré avoir reçu avec retard l’agrément d’exploitation qui la couvre, suite à la réalisation effective du programme d’investissements prévu, objet de son agrément au Code des Investissements N°7938 du 22 juillet 2014.



Voici les chiffres Montant investissements réalisés : 6 001 078 397 FCFA dont 4 249 010 024 de Titres d’Exonération



Suivant cette logique, l’entreprise Evasion Marine a évoqué ses états financiers qui l’ont permis de disposer de l’exonération d’exploitation de l’Apix pour la poursuite de ses investissements. « Nous avons obtenu l’agrément d’exploitation N°07938 du 03 Septembre 2019 qui couvre la période redressée, avec beaucoup de retard, dû à une maladresse de notre part. Et, nous n’avions pas introduit ladite demande. Puisque, trop occupés à développer, investir et créer des emplois », détaille-t-on.



L’Apix a octroyé à l’Entreprise un nouvel agrément de 7 500 000 000 FCfa (N°06739 du 04 juillet 2017), pour, dit-on, faciliter la poursuite de ses investissements.



Evoquant la situation sécuritaire mondiale actuelle du secteur touristique, elle sollicite une grâce à l’autorité, concernant le redressement en matière de C.F.C.E. sur 2016 et 2017. Ledit redressement s’élève à 86 291 152 en droits simples, et 43 166 622 en pénalités. Et, l’entreprise n’a déjà payé que 50 millions de FCfa sur le total de la confirmation de redressement. C’est très élégant cette forme de gestion des affaires publiques. Rien à dire…Sinon, les Sénégalais peineraient à comprendre le pourquoi, autant de faciliter pour une personne qui ambitionne de développer ses affaires privées. Qui comprend ?







A suivre demain sur leral pour la suite...