Envie de bébé: Pourquoi consulter un médecin avant une grossesse ? Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 14:16 | | 0 commentaire(s)| Voilà après une période de réflexion, vous êtes prête à franchir le cap avec votre partenaire, vous avez envie d'avoir un bébé. Cependant avant de vous lancer dans ce beau projet, il est un rendez-vous encore trop peu connu, mais indispensable : la consultation préconceptionnelle. Il s'agit d'une rencontre entre un professionnel de santé et une femme ou un couple désirant un enfant. Cela permet, avant la grossesse, d'identifier les risques existants ou à venir, mais surtout d'aider à concevoir en toute sérénité.



Pour éviter toute mauvaise surprise au cours de la grossesse, il est prudent d’anticiper en faisant un bilan médical complet avant même d’essayer d’avoir un bébé.



Le rendez-vous avec votre généraliste



Lors de cette consultation, votre médecin traitant prend en compte vos antécédents familiaux et peut vous prescrire certains examens médicaux pour écarter tout risque de maladies génétiques, de diabète ou de cholestérol. Il sera également question de vérifier que vous êtes bien immunisée contre la rubéole et la toxoplasmose, maladies sans conséquences pour la maman, mais potentiellement dangereuses pour le fœtus, cela grâce à une prise de sang. Durant cette consultation préconceptionnelle, le médecin fait également le point sur vos vaccinations (oreillons et rougeole, en premier lieu), car une fois enceinte, vous ne pourrez plus être vaccinée contre ces maladies .

Autre élément, pour éviter toutes malformations et favoriser le bon développement du bébé, il est conseillé de prendre de la vitamine B9 (acide folique) cette supplémentation est souhaitable, car l’alimentation en France ne contient pas assez de cette vitamine. La prise se fait généralement un mois avant l’arrêt de la contraception et à poursuivre jusqu’au troisième mois de la grossesse. N’hésitez pas à en parler à votre médecin.

Pour les fumeuses, c’est le moment idéal, pour arrêter et se faire prescrire des solutions sans risque lors d’une grossesse. L’objectif sera d’être débarrassée du tabac dès que vous serez enceinte.



Le check-up chez votre gynécologue

Le rendez-vous avec votre gynécologue est un passage « obligé » avant la période de conception. Lors de ce rendez-vous, n’hésitez pas à lui poser toutes les questions concernant le bon moment pour arrêter votre contraceptif ou encore comment fonctionne votre cycle d’ovulation. C’est l’occasion de faire un bilan sur votre passé obstétrique et gynécologique (maladies sexuellement transmissibles, interruption de grossesse…), ainsi qu’un examen clinique des seins et un frottis. Si vous ne l’avez jamais fait ou que vous avez changé de partenaire, pensez à faire un test de dépistage du VIH.



On montre ses dents, rendez-vous avec le dentiste



Une bonne santé dentaire est primordiale pour une future maman. Avant de tomber enceinte, faites vérifier votre dentition et soigner caries ou autres infections buccales. Des bactéries et des microbes situés dans la bouche sont transmissibles au fœtus par la circulation sanguine. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de commencer un bilan dentaire avant la conception, car comme le souligne plusieurs études scientifiques : toute maladie des dents et des gencives non traitées pourrait accroître le risque d’accouchement prématuré.

Des consultations chez ces différents spécialistes permettent de dépister d’éventuelles carences ou pathologies dont vous n’aviez pas forcément connaissance et qui pourraient s’avérer dangereuses pour le fœtus. Il est donc primordial de s’en occuper.



Source: blog.pharma-gdd.com



