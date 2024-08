Environnement des affaires : Le Sénégal s’auto-évalue au B-Ready

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2024 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

«Ces indicateurs couvrant le cycle de vie d'une entreprise, de sa création à sa fermeture, et visant à fournir une évaluation plus équilibrée de l'environnement des affaires, le Sénégal met les bouchées doubles pour se doter, à cet effet, d’un climat des affaires reluisant, voire enviable lors de la notation B-Ready 2025 », lit-on dans la note. Pour ce faire le directeur général de Apix-SA, Bakary Séga Bathily a convié, le 27 août, conformément aux directives du Premier ministre, les différentes parties prenantes et les experts locaux dans le cadre de la notation B-Ready, à un atelier d’auto-évaluation presidé par le conseiller du Premier ministre chargé des questions économiques, Seydina Ababacar Sadikh Ndiaye. Une sorte d’examen blanc au B-Ready avant celle de la Banque Mondiale prévue l’année prochaine.



« L’atelier qui nous réunit aujourd’hui marque une étape cruciale dans notre démarche d’évaluation et d’amélioration continue pour apporter les ajustements nécessaires avant le démarrage de cette notation B-Ready », souligne M. Bathily. Avant de poursuivre que cette évaluation représente ainsi pour nous une opportunité de prendre du recul, d’analyser de manière rigoureuse notre environnement des affaires, et d’identifier les leviers de performance sur lesquels nous devons agir.



« C’est un exercice nécessaire pour repositionner notre pays comme un acteur clé sur la scène économique régionale et internationale », relève le Dg de l’Apix.



Rappelons que c’est en septembre 2021 que la direction du Groupe de la Banque mondiale a décidé d’arrêter la publication du rapport Doing Business, de l’améliorer et de remplacer par un nouveau projet.



Appelé Business Ready («B-Ready »), ce nouveau projet phare vise à faciliter l’investissement privé, à créer des emplois et à améliorer la productivité pour aider les pays à accélérer le développement de manière inclusive et durable. L’objectif du projet se lie aussi sur son nom : préparer l’environnement économique de chaque pays à un secteur privé dynamique.



Par ailleurs l’atelier ouvert ce mardi est un premier allant dans le cadre de la redéfinition et du recadrage du dialogue public-privé afin de sceller le « PACTE » entre l’État du Sénégal et le secteur privé en vue de bâtir un environnement des affaires compétitif à l’échelle mondiale.

Adou Faye





Source : Création d'entreprises, localisation de l'entreprise, services publics, marché du travail, services financiers, commerce international, fiscalité, règlement des différends, concurrence sur le marché et insolvabilité commerciale. Tels sont les principaux indicateurs de l’évaluation Business Ready (B-Ready). Selon une note d’information, le Sénégal devra ainsi être prêt pour se soumettre, en 2025, à l’évaluation du dit baromètre qui a remplacé le Doing business.Source : https://www.lejecos.com/Environnement-des-affaires...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook