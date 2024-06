Environnement et Ressources naturelles : Les élèves de l'école Keur Mame Diarra de Pikine Aynoumadi 3 au Palais présidentiel

Ce matin, les élèves de l'école Keur Mame Diarra de Pikine Aynoumadi 3 ont visité le Palais de la République. Plongé dans ses dossiers, le président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye a pris quelques minutes pour les rencontrer et leur rappeler l'importance de prendre soin de notre environnement, de planter et d'entretenir des arbres.



Par ailleurs, dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz aux larges des côtes sénégalaises, le Chef de l'Etat leur a exprimé tout son engagement à sauvegarder les intérêts intergénérationnels et à une gestion transparente et équitable des richesses provenant des ressources naturelles.