Envoyé spécial de l'ONU: Abdoulaye Bathily proposé par Antonio Guterres L’homme politique, diplomate et non moins ancien ministre sénégalais, Abdoulaye Bathily, a été proposé par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour devenir le prochain Envoyé spécial de l’ONU en Libye, neuf mois après la vacance de ce poste déterminant dans la médiation onusienne pour accompagner ce pays d’Afrique du Nord vers la stabilité.

Dimanche 14 Août 2022

Pour ce qui concerne cette mission, Bathily ne sera pas en terrain inconnu. Il fut, en 2014, chef de la Mission des Nations Unies en Afrique centrale, et a également présidé le Comité d’examen stratégique pour le travail de l’UNSMIL.

M. Bathily possède une solide expérience politique, diplomatique et universitaire, acquise au sein de son propre gouvernement, d’institutions académiques et, plus récemment, dans le système des Nations Unies.



Il occupait le poste de Représentant spécial adjoint du Secrétaire général au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) depuis juillet 2013.



Auparavant, l’ancien leader de la LD/MPT a occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement sénégalais, notamment ceux des affaires africaines (2012-2013), de l’énergie (2000-2001) et de l’environnement et de la protection de la nature (1993-1998). Élu à l’Assemblée nationale en 1998, il a été Vice-Président de l’Assemblée nationale de 2001 à 2006.

