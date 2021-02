Épidémie d’Ebola en Guinée : Dr Yéri Camara du SAMES exige la protection du personnel de santé Fortement impacté par la Covid-19, le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), invite les autorités à protéger le personnel de santé. Selon Yéri Camara, son secrétaire général, l’État à la responsabilité de protéger le personnel soignant afin d’éviter tout risque de contamination du virus d’Ébola qui constitue une menace réelle.

«Le fait de se protéger ne doit pas être une exception en période de pandémie et devant tout cas pouvant relever de ces maladies, ces matériels de protection devraient d’emblée être utilisé et être vraiment disponible au fin fond du Sénégal. Pour qu’aucun agent ne prend des risques. Comme vous l’avez vu en Guinée, c’est une infirmière qui est décédée, après, tout ce qui s’en suivit...



L’agent de santé qui est au-devant de la lutte, qui rencontre beaucoup de personnes malades, non seulement il se met en danger, mais aussi, toutes les personnes qu’il aura à voir ensuite. Donc, on doit être proactif».



Ainsi, il demande aux autorités sanitaires de mettre en branle le dispositif de riposte, afin d’éviter une mauvaise surprise : «Il faudrait que d’emblée l’État s’en saisissent qu’il prenne des mesures hardies pour qu’on ne soit pas surpris des déplacements qui mettrait en danger les populations. Au plus haut niveau, les réunions stratégiques doivent se tenir et définir une politique claire en matière de frontières. Les Protocoles existent, et définir la conduite à tenir par les agents de santé, tout en renforçant les moyens de contrôle, au niveau de ces frontières.»

