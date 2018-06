Épidémie de diarrhée présumée à Djeddah Thiaroye Kao : les habitants dénoncent l’eau « puante » de la SDE

Les population de la commune d Djeddah Thiaroye Kao du département de Pikine en banlieue dakaroise ont dénoncé la nature « puante » du liquide précieux de la Sde et affirment être interpellés à longueur de journée par les habitants, qui déplorent dans la même veine la cherté des services aux tarifs exorbitants de la SDE, notamment les factures et les bons de coupures salés, par rapport à la Senelec.



« L’eau est vraiment nauséabonde et coule par petites gouttes. Nous sommes interpellés chaque jour par les populations, qui se plaignent souvent de picotements et de diarrhée », ont soutenu des délégués de quartier.



Qui se gardent cependant de charger la SDE et d’établir un lien direct entre les cas de diarrhée et la nature « puante » l’eau servie dans leur commune. « Nous ne saurions confirmer encore moins infirmer que les cas de diarrhée signalés sont liées à la nature de l’eau », ont-ils indiqué.



Les Echos