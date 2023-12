Equipe nationale : Une nouvelle rassurante concernant la blessure de Sény Dieng Blessé face à Swansea le week-end dernier, Sény Dieng a passé des examens complémentaires, qui ont confirmé une blessure à la cuisse, mais sans trop de gravité. Plus de peur que de mal, donc, nous rassure "Wiwsport".

Lors de la victoire de Middlesbrough sur la pelouse de Swansea samedi dernier (1-2), Sény Dieng (29 ans, 5 sélections), sortait sur blessure en toute fin de rencontre, touché à une cuisse sur un dégagement, selon son entraîneur. Depuis, les résultats des examens complémentaires étaient très attendus…



À leur sortie, les tests ont certes confirmé des soucis à une cuisse. Toutefois, l’international sénégalais n’a rien de (très) sérieux et il devrait rapidement retrouver les terrains, nous dit "Wiwsport".



« C’était juste un problème de cuisse , confirme Michael Carrick, l’entraîneur de Boro. Sa durée d’absence ? Ce ne sera qu’une question de jours, ou un peu plus, j’espère. »



S’il ne devrait pas être disponible pour la réception de West Bromwich Albion, ce samedi (15h00 GMT), Sény Dieng pourrait néanmoins faire son retour lors du Boxing Day en Championship et le déplacement à Rotherham, le 26 décembre. Ou, au plus tard, le champion d’Afrique reviendrait contre Huddersfield, le 29 décembre prochain.



