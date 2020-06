Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Equipe nationale de Basket : focus sur les trois nouvelles "Lionnes" de la Tanière Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juin 2020 à 20:40 | | 0 commentaire(s)| Le staff technique des Lionnes du basket se penche sur le prochain Afrobasket, prévu en 2021. Le sélectionneur national a fait appel à trois nouvelles joueuses parmi les 19, pour le premier stage prévu au mois d’août, comptant pour les éliminatoires.



Jeannette Guilavogui, l’Italienne de la tanière



Elle va découvrir l’équipe du Sénégal pour la première fois. Jeannette Guilavogui (1m85) fait partie des trois nouvelles joueuses présélectionnées par l’entraîneur national, Moustapha Gaye pour un premier stage au mois d’Août, en vue des éliminatoires de l’Afrobasket féminin prévu en 2021. Son arrivée chez les Lionnes sera de taille puisqu’elle pourrait renforcer le secteur intérieur. Pensionnaire de Virtus Cagliari (Serie A2, Italie), Guilavogui qui va fêter ses 23 ans le 8 novembre prochain, est née en Italie.

Fatou Sylla, l’ailière forte



L’ancienne joueuse de Saint-Louis Basket Club va aussi retrouver la sélection. Une premire pour l’ailière forte de 22 ans, qui évolue actuellement du côté du Japon plus précisément au Hakuo University. Grâce à ses performances, elle a réussi à taper sur l’œil du sélectionneur. Pourr rappel, face à Shoin University, Hakuoh University a pu compter sur Fatou Sylla pour s’imposer 80-74. La Sénégalaise avait terminé au top avec 28 points, 12 rebonds et 3 contres en 30 minutes.

Ndèye Khady Sène, la gauchère



Récemment transféréé à Limoges ABC (National 1 Féminin, France), Ndeye Khady Sene complète le trio. Passée par l’USAO (Oklahoma) avant de découvrir le basket français, l’intérieure de 26 ans va faire ses premiers pas en équipe nationale du Sénégal. Une première pour l’ancienne de l’University of Science and Arts of Oklahoma. Elle est plus connue grâce à son profil. Elle est gauchère, joueuse de percussions et adroite notamment à mi-distance. Ndèye Khady Sène devra confirmer cela en sélection surtout que le Sénégal a des difficultés dans son jeu intérieur.



