Ere de la gagne: Le Sénégal tient et maintient le haut du pavé !

Après le sacre continental de l'équipe nationale A, suivi de celle de la chan, celui du Beach soccer, c'est autour des U 20 qui viennent à nouveau de remplir brillamment le musée des trophées. Les lionceaux ont dès l'entame de la compétition sursauté à pas de géant pour réussir une campagne sans faute, clean sheet parfait avec 14 buts au compteur, zéro encaissé.



Un parcours historique plus que mémorable. Ils viennent de dissiper la malédiction des trois finales d'affiliés perdues, remportant le derby frontalier Ouest africain, face à l'équipe coriace de la Gambie 2 /0.



Le football local sénégalais s’impose désormais, dans les toutes compétitions africaines. En effet, il est grand temps de revoir le mode de fonctionnement du championnat local professionnel, sur la revalorisation et la vulgarisation de ses activités.



Revoir le système de rémunération des joueurs locaux afin de leurs assurer un accompagnement commode, permettrait de maintenir leurs statuts de tenants des titres. Des pépites pétries de talents individuels et collectifs avec quelques révélations des deux dernières compétitions " Lamine Camara, Diallo, Pape Demba Diop, et samba Diallo... Des jeunes joueurs leaders d'une fluidité technique impressionnante qui pourront être dans l'avenir au même niveau que leurs aînés en équipe première.



Félicitations au coach Malick Daff et toute l'équipe technique qui n'ont ménagé aucun effort pour conquérir ce trophée, tant choyé par toutes les générations des U20.



Daouda Mbaye@ le Sage lébou,

