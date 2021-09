Erection de centres de santé, assainissement de Kaolack... : Mariama Sarr ne tarit pas d’éloges sur le DG de L'AGETIP El Hadji Gaye Les travaux de construction de centres de santé urbains dans le cadre du Pacasen ont été lancés, mercredi, à Kaolack. Sous la présence de l’édile de Kaolack, Mariama Sarr et des autorités religieuses et administratives, cette cérémonie qui a eu lieu à Médina Baye fut une occasion pour Mme le Maire de faire les louanges du "bâtisseur" de la République en la personne de El Hadji Malick Gaye, Directeur général de l'Agetip.

Très fascinée par la compétence et l'efficacité du boss de l'Agetip, Mariame Sarr n'a pu s'empêcher de faire les dithyrambes de M. Gaye. "(...) Je salue le professionnalisme du Directeur général de l'Agetip et de son équipe. Bras technique de l'Etat en matière de réalisation d'infrastructures, le Directeur général de l'Agetip force le respect de par sa compétence et son efficacité.



Partout dans le Sénégal, El Hadji Malick Gaye a réalisé des infrastructures au bonheur des Sénégalais. Par conséquent, il ne fait l'ombre d'un doute que la construction des centres da santé urbains qui seront implantés dans plusieurs quartiers de Kaolack, sera exécutée avec tout le professionnalisme qui sied...", s'est réjouie Mariama Sarr, maire de la ville de Kaolack, par ailleurs ministre de la Fonction publique.



Prenant la parole devant un parterre de sommités, le Directeur général de l'Agetip a exprimé toute sa satisfaction de participer à la cérémonie de lancement des travaux de construction de centres de santé urbains dans le cadre du Pacasen.



"(...) Je voudrais manifester la très haute appréciation que nous avons du chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, pour la confiance qu’il place en AGETIP. Vous comprendrez notre fierté d’avoir été associé à la concrétisation de la vision du Président de la République du Sénégal, qui a fini de donner une impulsion nouvelle à nos contrées, si longtemps oubliées.



Cette réalité est palpable dans ce Saloum, épicentre de notre pays par la géographie et par l’histoire", a dit M. Gaye. Ces projets que nous allons démarrer, financés dans le cadre du PACASEN à travers la convention de Maitrise d’ouvrage déléguée que vous avez bien voulu signer avec AGETIP, votre agence, témoigne de votre ferme volonté de renforcer le patrimoine infrastructurel de votre commune et répondre avec diligence aux difficultés de vos populations, a-t-il ajouté.



A noter que l'Agetip a à son actif plusieurs réalisations à Kaolack, notamment l'assainissement de Médina Baye, la construction de voiries, l'aménagement de la gare routière, entre autres.

