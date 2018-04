Eric Cantona : « J’ai discuté avec Youssou Ndour et Serigne Modou Kara»

Jeudi 5 Avril 2018

« J’aime voir les gens dehors, se parler, s’amuser. Il y a de l’humour et on sent que les habitants sont vivants… J’adore les voyages, rencontrer les gens, les personnages.



Au Sénégal, j’ai discuté avec Youssou Ndour et le grand guide religieux Serigne Modou Kara Mbacké. Il s’agit d’expériences magnifiques, de rencontres très émouvantes », a souligné Eric Cantona de passage au Sénégal, pour les besoins d’un tournage de documentaire.

