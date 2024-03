Eriger le développement de Bakel en priorité : Le candidat Aliou Mamadou Dia en prend l’engagement APS – Aliou Mamadou Dia, candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) à l’élection présidentielle du 24 mars, s’est engagé s’il était élu, à doter Bakel, une localité de la région de Tambacounda (Est), d’infrastructures permettant de booster son développement socio-économique.

‘‘Le développement de Bakel va constituer une priorité. Nous allons travailler et accompagner Bakel dans la réalisation d’infrastructures sociales de base’’, a-t-il déclaré lors que sa caravane de campagne a fait escale dans cette localité vendredi dans la soirée.



Aliou Mamadou Dia a égalament fait part s’il sortait vainqueur de la présidentielle de doter Bakel d’un hôpital moderne afin de mettre un terme aux évacuations de patients vers la capitale régionale (Tambacounda) et encore Matam.



Il n’a pas manqué d’évoquer une reprise du chemin de fer dans le cadre d’une stratégie de désenclavement de la zone et favoriser une redynamisation du commerce et de l’activité économique transfrontaliers.



‘‘Bakel est une ville carrefour. On va redynamiser le commerce transfrontalier à partir de Bakel. Nous allons étudier la possibilité de faire un pont entre Bakel et la rive droite du fleuve Sénégal, du côté de la Mauritanie, pour faciliter le transport des marchandises’’, a-t-il fait savoir.



