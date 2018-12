Érosion de la Langue de Barbarie : « il faut répondre à l’urgence et prendre les bonnes décisions », déclare S.E Christophe BIGOT L’Ambassadeur de France au Sénégal a réitéré vendredi, le souhait de son pays d’accompagner le Sénégal dans sa politique de lutte contre les méfaits des changements climatiques.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Décembre 2018 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

S.E Christophe BIGOT qui prenait part au Salon national du livre décentralisé à Saint-Louis, a réaffirmé l’engagement pris par le président Emmanuel MACRON de soutenir la protection de cette zone exposée de la ville. Cette volonté avait été formulée lors de sa tournée à Saint-Louis en compagnie du Président Macky SALL.



Le diplomate a évoqué la construction prochaine de la seconde phase de la digue de protection de la langue de Barbarie, en renseignant que « les études sont en cours ».



« J’espère que très prochainement, une entreprise pourra être choisie afin que nous pussions assister au démarrage des travaux », a-t-il dit.



Pour l’ambassadeur, « il faudra ensuite des travaux plus complexes qui prennent en compte l’ensemble du problème ». « Il faut répondre à l’urgence et prendre les bonnes décisions », a laissé entendre S.E Christophe BIGOT.











Ndarinfo

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos