Escroquerie: Il loue un Land Cruiser et le vend

Diène Thiam avait reçu procuration pour la location du véhicule de marque Kia de son frère, Babou Thiam. Ainsi, il l’avait loué à Massamba Ndao, moyennant le versement mensuel de 300 000 francs Cfa. Mais, ce dernier a vendu la voiture à Ngagne Tall, pour 1 million FCfa et un Land Cruiser. Alors qu’il n’avait versé aucun sou à Diène Thiam durant neuf mois.



Après plusieurs mises en demeure, Diène Thiam a fait recours à la justice. Traduit hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Massamba Ndao jure qu’il avait remis la photocopie de la carte d’identité de Babou Thiam à Ngagne Tall, qui avait légalisé ledit document au Commissariat central. Pour le faux acte de vente, le quadragénaire a aussi indexé Ngagne Tall. « Il m’avait remis 400 000 francs et un Land Cruiser que j’ai cédé à 1,8 million FCfa. Je traversais des moments difficiles », s’est-il justifié.



D’après Ngagne Tall, le prévenu lui avait donné la photocopie légalisée de la carte d’identité de Babou Thiam et un acte de vente lors de leur transaction. C’est ainsi qu’il a muté le véhicule de marque Kia à son nom. Six mois plus tard, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) lui révèlent que la voiture a été vendue de manière frauduleuse. « J’avais dépensé 2 millions de francs pour la réfection du véhicule. Le jour où les limiers m’ont contacté, j’étais parti à la Médina pour réparer le pare-choc », informe le commerçant, qui ajoute qu’il avait acquis son Land Cruiser à 3,2 millions francs Cfa.



Diène Thiam a, de son côté, confié que le comparant avait non seulement refusé de lui payer son dû mais aussi, de lui restituer le véhicule. C’est après son arrestation, poursuit-il, qu’il lui avait avoué avoir cédé la voiture à Ngagne Tall.



Pour Me Guèye, conseil de Diène Thiam, Ngagne Tall ne devait pas comparaître comme partie civile. Car, il sait qu’il n’a pas acheté le véhicule de son véritable propriétaire. L’avocat a ainsi demandé la restitution du véhicule de marque Kia et le montant de 3,5 millions FCfa, à titre de dédommagement. L’avocat de Ngagne Tall a estimé qu’on ne peut rien reprocher à son client, qui a acquis la voiture de bonne foi. Il a réclamé 10 millions FCfa, en guise de réparation.



Le maître des poursuites a requis six mois ferme contre le prévenu, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. La défense a sollicité une application bienveillante de la loi. Le délibéré est attendu le 22 mars prochain.