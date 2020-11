Escroquerie: Le sous-officier des Douanes Nguirane Ndiaye et sa femme, condamnés à 2 ans ferme

Le Tribunal correctionnel de Dakar a condamné à une peine de deux ans de prison ferme le sous-officier des douanes Nguirane Ndiaye et sa femme, rapporte Le Témoin.



Une condamnation assortie d’une amende pénale de 100 mille francs CFA, en plus des dommages et intérêts d’un montant de 80 millions à reverser à l’une des parties civiles, Abdoul Khadre Ndongo dit djily CSb. Nguirane Ndiaye, incarcéré depuis 8 mois, retournera ainsi dans sa cellule, à la prison de Rebeuss. dans cette affaire, d’autres commerçants ont subi de lourds préjudices. Il s’agit de Aly dieng, Mouhamed El Hafedh Eljouri, Serigne Mbacké Sylla et Khady diouf à qui des dommages et intérêts ont été alloués.



L’ex-soldat de l’économie et sa femme ont été déclarés coupables de plusieurs délits, dont « « escroquerie », « exercice illégal du commerce » et « association de malfaiteurs », mais le juge a en revanche écarté le délit de « faux et usage de faux ». Le sous-officier des douanes Nguirane Ndiaye est ainsi accusé d'avoir utilisé diverses formes d'escroquerie pour gruger des commerçants à hauteur de 225 millions de francs.