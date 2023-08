Escroquerie: Un Mbacké Mbacké écope d’un an ferme

Lundi 7 Août 2023 à 15:44

Serigne Saliou Mbacké a été reconnu coupable d’escroquerie et a été condamné à un an de prison ferme.



Ce petit-fils du fondateur du Mouridisme qui a été relaxé du chef de charlatanisme, a grugé le commerçant Dame Diouf de dix millions mille cinq cents francs Cfa.



Somme qu’il a également été condamné à restituer à la partie civile, précise, L'As qui donne l'information.

Ndèye Fatou Kébé