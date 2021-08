Escroquerie: Un immeuble de Babacar Ngom Sedima sis aux Almadies, bradé à 114 millions FCfa, à son insu La Division des investigations criminelles (DIC) enquête sur un scandale de 8 milliards FCfa autour d’un immeuble, appartenant à Babacar Ngom (Sedima). Ledit immeuble sis aux Almadies, a été bradé à 114 millions FCfa, à l’insu du patron de Sedima.

Les faussaires (le cerveau Momar Mbaye, Tamsir Ndiaye, chef d’agence d’Orabank Thiaroye et une puissante femmes d’affaires, Ndèye Penda Niang) ont été arrêtés et placés en garde à vue depuis avant-hier.



D’après L’Observateur, cette vente est partie d’une caution hypothécaire de l’immeuble à Orabank au profit de la société Mbs Industries, représentée par la femme d’affaires, Ndèye Penda Dieng.



Cette dernière a réussi à avoir une procuration, établie par le notaire, Me Abdel Kader Niang, établi à Thiès et obtenir une ouverture de crédits à Orabank d’un montant de 150 millions FCfa pour financer une activité de friperie.



