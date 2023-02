Escroquerie au Visa: Un gus du nom de Séga Sène arnaque 3,5 millions de FCfa à deux filles thiessoises L’escroquerie au visa reste toujours d’actualité au Sénégal. Les escros continuent encore à gruger d’honnêtes citoyens. Leral a été joint par des plaignants, escroqués à hauteur de 3,5 millions de FCfa. L’arnaqueur, nommé Séga Sène, natif de Touba et vivant aux Almadies à Dakar, a fait miroiter d’un voyage à l’étranger aux deux filles d’un certain Thierno Ndiaye, habitant Thiès. Malgré les plaintes déposées à la Dic et, à la Brigade des Recherches, l’arnaqueur continue de transiter entre le Sénégal et le Maroc, via la Gambie.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

Les arnaqueurs ont plusieurs arcs à leur cou. Certains avec des subterfuges dissuadent des candidats au voyage pour les déplumer. C’est d’ailleurs, cette approche que Séga Sène, escroc notoire a procédé pour empocher les 3,5 millions de FCfa des deux filles de Thierno Ndiaye, habitant Thiès.



Ainsi, l’escroc avait conclu un montant de 7 millions de FCfa pour le voyage des deux filles. Mais, il a aussitôt, exigé un versement de la moitié de l’argent. Chose faite. Quelque temps après, la famille Ndiaye commence à s’impatienter. Contacté, Séga Sène explique les retards de l’opération par des difficultés d’obtention de rendez-vous.



Suite à ces explications, il a souligné au pater des filles sa décision de les convoyer au Maroc. A partir de ce pays, promettait-il, il pourra diligenter l’affaire rapidement. Malheureusement, après le voyage du Sénégal au Maroc des deux filles, l’affaire devenait plus compliquée. Les filles commencaient à vivre un calvaire inexplicable au Maroc. Finalement, c’est leur papa qui se donnait les moyens de les envoyer de l’argent pour les frais locatifs d’un hôtel marocain.



Leur seul inquiétude reste le fait que depuis lors rien n’a changé. Leurs appels téléphoniques restent sans succès. Et, malgré les plaintes déposées à la Dic et la Brigade des Recherches, l’arnaqueur continue de transiter entre le Sénégal et le Maroc, via la Gambie. Et, ses victimes ont appris que le gars continue d’escroquer d’autres personnes. La famille Ndiaye alerte juste, pour freiner l’ampleur des dégâts de l'escroc, très rusé.











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook