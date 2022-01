Escroquerie au mariage : El Hadji traduit en justice son beau-père et son épouse qui lui a demandé le divorce après deux mois de ménage

Technicien en parabole et domicilié à la Rue 25x24 de la Médina, El Hadji Malick Bandian a déposé une plainte contre sa deuxième femme Sophia Sané et le père de celle-ci, Nourou Sané, pour escroquerie au mariage.



Dans sa narration des faits, détaille L'As, il indique qu’il a connu la dame Sophia Sané avant la Tabaski 2021. Les deux tombent amoureux et le sieur Bandian se montre particulièrement généreux envers sa dulcinée. C’est ainsi qu’il lui remettait 5000 Fcfa en guise de dépense quotidienne pour sa famille, et 5000 Fcfa de plus pour ses besoins personnels.



Il lui a même acheté un mouton pour la Tabaski. «Il y a deux mois, elle a accepté ma demande en mariage. Je lui ai donné 560.000 Fcfa pour l'organisation du mariage. Mais, le jour de la célébration de notre union à la mosquée, j'ai constaté qu'ils avaient donné le nom de Sylvie Sané, sa petite sœur, au lieu de Sophia Sané. J’ai dû prendre la photocopie de sa carte d'identité et aller moi même à la mosquée pour rectifier cette anomalie qu'ils avaient délibérément faite. Deux mois après, son père a demandé la rupture du mariage. En contrepartie, j’ai exigé qu’on me restitue l’argent de la dot. J'ai aussi découvert que ma femme me trompait avec d’autres hommes», accuse la partie civile réclame également le remboursement de la dot (560.000 Fcfa).



Nourou Sané: «BANDiAN Nous A Dupés en nous faisant croire qu'il était aisé...»



Convoqué à la police, Nourou Sané s’est inscrit en faux contre ces allégations. A l’en croire, le plaignant les a trompés en leur faisant croire à un statut qu'il n'avait dans le seul but de les convaincre de lui donner la main de Sophia Sané. Il estime que ce dernier ne lui a remis que la somme de 150.000 Fcfa qui a été dépensée le jour de la célébration de l’union. «Il a offert à ma fille un mouton. Il a voulu gérer la dépense quotidienne de son propre gré, avant le mariage. Mieux, il m’a confirmé avoir acheté un terrain à ma fille et qu'il allait me payer un véhicule pour subvenir aux besoins de la famille. Il a promis monts et merveilles à ma fille, mais maintenant, il ne prend plus en charge les besoins de sa femme. Du coup, ma fille ne veut plus de lui et demande le divorce. J’ai la certitude que mon gendre nous a maraboutés. Il m'a mystiquement déstabilisé pour bouleverser la vie de ma fille. J’ai dû amener ma fille jusqu'au village en Casamance pour briser le sort. Nous avons souffert à cause de ce type», s’est défendu le père de famille.



Sophia sané : «mon mari m’avait promis un terrain et une voiture pour mon père...»



Devant les enquêteurs, Sophia Sané a conforté les propos de son père. Elle reconnaît avoir épousé El Hadji Malick Bandian, il y a deux mois. «Avant notre mariage, El Hadji avait promis de me trouver un logement au lendemain de notre union. Il m'avait fait abandonner mon premier job en promettant de me trouver un travail plus décent. Mais depuis notre union, il n’a tenu aucun de ses engagements. Je suis restée toujours à la maison familiale et je me débrouille pour mes besoins et ceux de ma fille que j'ai eue dans mon premier ménage. Depuis qu'il s'est mis dans la tête que je le trompe avec d'autres hommes, il ne s’acquitte plus de la dépense quotidienne. Actuellement, je vends des chaussures. Quand bien même il m'avait placée dans une agence de maxi-foot, par jalousie envers mon patron, il m'a demandé d'arrêter. Après notre mariage, il disait qu'il m'avait déjà acheté un terrain et un véhicule pour mon père. Il m'a trompée sur sa situation, alors qu'il n’est pas en mesure d'entretenir deux femmes. Je veux qu'il me libère. En plus de cela, il dit à mes copines qu'il ne va pas me faciliter le divorce», a-t-elle relaté.



Après les explications fournies par les différentes parties, le dossier sera transmis au parquet qui jugera de la suite.