Escroquerie au visa : El H. Diagne de nouveau incarcéré à Rebeuss

À peine sorti de prison après avoir purgé un an pour des faits similaires, El H. Diagne a été de nouveau écroué ce mardi à la prison de Rebeuss. Cette fois-ci, c’est une avalanche de 33 plaintes pour escroquerie qui l’a rattrapé, toutes liées à un vaste trafic de faux visas vers les États-Unis, souffle L'Observateur, repris par Seneweb.



Tout commence le 27 février 2025, avec une plainte déposée par P. Niang auprès de la Division des investigations criminelles (DIC), rembobine la source : la plaignante accuse Diagne de lui avoir soutiré 4 millions de francs Cfa, en échange de la promesse de fournir des visas authentiques. Elle lui remet la somme sans se douter de la supercherie. Mais après des promesses non tenues et des excuses à répétition, la dame comprend qu’elle a été dupée.



L’enquête va mettre au jour un réseau bien rodé, glisse le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) : Diagne, passé maître dans l’art de la manipulation, changeait régulièrement d’identité – El H. Malick Diaxa, El H. Malick Sy ou simplement El H. Diagne – selon la cible. Il opérait en présentant de faux visas apposés sur de vrais passeports, faisant croire à ses victimes que tout était en règle.



D'autres plaintes affluent : Djily Ndiaye, Mamadou Ngom, El H. S. Diop ou encore Pape J. Fourtado affirment avoir versé des montants allant jusqu’à 10,8 millions pour l'obtention de visas. En tout, près de 15 millions auraient été encaissés, chiffre le titre de Gfm.



Interpellé, Diagne finit par reconnaître les faits. Il justifie ses actes par un retard de son «partenaire gambien» censé lui fournir de vrais visas, ce qui l’aurait poussé à émettre de faux documents. Cette défense n’a pas convaincu, reprend L'Observateur.