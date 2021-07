Escroquerie au visa: L'auteur de la vidéo de Kilifeu agressé par des nervis envoyés par... L'auteur de la vidéo qui montrait Kilifeu recevant de l'argent d'un montant de trois millions cinq cent mille (3.500.000 FCfa), n'a pas été au bout de ses peines. Las de réclamer son argent à ce dernier qui ne prenait plus ses appels, il a décidé de porter plainte, mais il ne savait pas ce qui l'attendait.

En effet, il raconte que Kilifeu lui a donné rendez-vous aux Almadies à 7h du matin. Arrivé sur les lieux, il est accueilli aux cris de "au voleur, au voleur, au voleur", malgré qu'il était véhiculé.



Les nervis dépêchés par ce dernier, en ont profité pour le bastonner et le blesser.



A en croire la victime, si Kilifeu est persuadé qu'il dit la vérité, " il n'avait qu'à porter plainte, au lieu une tenir une conférence de presse ".



Pour rappel, une vidéo montrant Mbissane Seck alias Kilifeu en train de recevoir de l'argent, a été largement relayée dans les réseaux sociaux et ce dernier, pour prouver quil n'en est pour rien, tient une conférence de presse sous peu.



