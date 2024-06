Escroquerie au visa : Le directeur du Centre des handicapés de Thiadiaye, déféré au parquet

Le directeur du Centre des handicapés de Thiadiaye, Théophile Diouf, a été déféré ce vendredi matin au parquet, pour escroquerie au visa portant sur plus de neuf millions de francs Cfa.



Il ressort du dossier que le président de l'Association des handicapés de cette commune, située dans le département de Mbour, devait trouver des visas à des candidats à l'émigration moyennant de l'argent. Sauf que Théophile Diouf aurait encaissé les millions, avant de rouler ses clients dans la farine et refuserait également de répondre aux convocations des gendarmes qui ne l'ont jamais trouvé chez lui, selon des sources de "Seneweb".



Pour mettre fin à la cavale de l'homme à la mobilité réduite, les éléments de la brigade territoriale de Thiadiaye ont monté une embuscade.



Suite à son arrestation, quatre victimes se sont présentées devant les enquêteurs de cette unité de la compagnie de gendarmerie de Mbour. Le préjudice provisoire est évalué à plus de 9 millions de francs Cfa, précise "Seneweb".