Escroquerie au visa : Un faux petit-fils de Cheikh Ibra Fall arrêté…

Le commissariat d’arrondissement de Guinaw-rails a déféré jeudi dernier, A. L. Fall qui se faisait passer pour un petit-fils de Cheikh Ibra Fall. L’homme décrit comme un escroc notoire, a été arrêté avec son complice. Le duo a soutiré plus de 14 millions FCfa à des candidats à l’émigration, rapporte "Les Echos".



A. Bâ voulait avoir un visa pour se rendre en Europe. Le sieur Bâ a été mis en rapport avec A. L. Fall, qui s’est présenté comme un petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall, avant de lui faire croire qu’il a fait voyager plusieurs personnes. Le faux chef religieux a promis à A. Bâ, de lui trouver un visa pour les Etats-Unis, dans un délai de deux mois, moyennant le montant de 4 500 000 FCfa.



Après avoir encaissé une avance de 2 000 000 FCfa au courant du mois de juillet 2023, A. L. Fall a coupé tout contact avec son client. Sachant que l’escroc ne décroche plus ses appels, la victime a contacté via un autre numéro, l’homme domicilié à Touba, en se faisant passer pour un candidat désirant acquérir un visa.



Les deux hommes se sont donnés rendez-vous mercredi dernier à Guinaw-rails, non loin de la police, pour marchandage. Ne se doutant de rien, A. L. Fall a honoré cette fois-ci sa parole, en se présentant sur les lieux du rendez-vous. Mais il sera placé en garde-à-vue par les hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ.



Interrogé sur procès-verbal, le mis en cause est passé à table. Il a reconnu avoir encaissé l’argent d’A. Bâ. " J’ai convoyé plusieurs personnes en Europe. Je remettais l’argent de mes clients à un nommé Fall, qui était chargé de trouver les visas. J’ai un différend avec mon collaborateur et je ne peux pas le joindre ”, a déclaré A. L. Fall, pour tenter de justifier son acte.



Il ressort du dossier que le mis en cause principal, était sous le coup des plaintes à la Division des investigations criminelles (Dic) et au commissariat de Ndamatou à Touba. Au terme de l’enquête, le duo incriminé a été déféré jeudi dernier, pour escroquerie portant sur plus de 14 millions FCfa et complicité.