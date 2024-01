Escroquerie au visa : Une plainte déposée contre le lutteur Lac de Guiers 2

Une rocambolesque affaire d’association de malfaiteurs et d’escroquerie au visa impliquant le lutteur de Guédiawaye Lac de Guiers de 2 risque d’alimenter les débats dans les jours à venir. En effet, un jeune tailleur, A. S, habitant à Guédiawaye a déposé une plainte auprès du procureur du Tribunal de Pikine/Guédiawaye contre le lutteur pour les faits évoqués en haut, informe emedia.sn.



S’agissant du déroulement des événements, le jeune tailleur qui avait l’ambition de voyager en Europe pour une vie meilleure s’en était ouvert au bras droit du vainqueur de Siteu sur décision arbitrale en l’occurrence A. S. Diagne. C’est sur ces entrefaites, courant du mois de février 2023, que le sieur Diagne a dit au tailleur que le lutteur a décroché un combat contre Siteu. Mieux, dit-il, Lac de Guiers 2 ira au Portugal pour les besoins de la préparation de ce choc de la banlieue dakaroise. Sur ce, le lutteur a fait savoir au jeune tailleur qu’il pourrait le mettre dans son staff et lui trouver un visa s’il lui remettait la somme de 4 millions.



Jugeant cette somme trop chère, le tailleur a demandé au lutteur de revoir le montant à la baisse. Ils se sont mis d’accord sur la somme de 3,5 millions. Sans perdre de temps, le plaignant est parti récupérer l’argent qu’il a remis au lutteur dans son salon. Ceci, devant des témoins dont A. S.Diagne. Selon notre source, non seulement le lutteur n’a pas respecté ses engagements mais aussi il reste injoignable. Pourtant, indique toujours notre source, Lac de Guiers avait pris l’engagement de rembourser le montant encaissé. Fatigué d’attendre, le tailleur a déposé une plainte pour entrer dans ses fonds. C’est le commissaire de Wakhinane Nimzatt qui a en charge du dossier présentement. Toutefois, nous avons tenté de joindre le camp du lutteur en vain. Affaire à suivre…